Cerca de 7 milhões de cidadãos do Sudão do Sul serão afetados por uma grave crise alimentar no final de julho, dos quais 21 mil viverão em "condições catastróficas", segundo estimativas divulgadas nesta sexta-feira por três agências da Organização das Nações Unidas (ONU).

A Organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Programa Mundial de Alimentos (PMA) explicaram em comunicado que o número de pessoas que enfrentam uma falta crítica de alimentos no Sudão do Sul é "mais alto do que nunca" devido à persistente instabilidade e ao atraso da época das chuvas.