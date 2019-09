A ONU alertou nesta terça-feira que a anexação unilateral por parte de Israel do Vale do Jordão, na Cisjordânia ocupada, seria devastadora para as perspectivas de paz na região.

Em um movimento para tentar angariar votos para as eleições legislativas que serão realizadas na próxima semana, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu anexar a região sair vitorioso das urnas. Em abril, antes do primeiro pleito realizado no país neste ano, ele já havia feito uma promessa similar.