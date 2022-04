Um comboio de ajuda humanitária organizado pela ONU entrou nesta quinta-feira na cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, cercado por tropas russas, mas a organização ainda não conseguiu obter garantias de segurança para fazer o mesmo em outras cidades sitiadas como Mariupol ou Kherson, no sul do país.

Segundo o porta-voz das Nações Unidas, Stéphane Dujarric, sete caminhões com materiais essenciais chegaram hoje a Sumy, que já tinha recebido um primeiro carregamento de ajuda humanitária este mês.