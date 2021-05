A ONU elevou nesta terça-feira, para 5,4%, a previsão de crescimento global para 2021, graças ao reaquecimento da atividade econômica na China e nos Estados Unidos, mas advertiu sobre o risco que o aumento de casos de covid-19 em alguns países pode acarretar para a recuperação.

A grande quantidade de contágios do novo coronavírus e as poucas vacinas disponíveis faz com que as perspectivas sejam fracas para muitos países da América Latina, do Sul da Ásia e da África subsaariana.