O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou nesta quarta-feira para que a Nicarágua liberte os líderes da oposição detidos e restabeleça seus direitos políticos.

"O secretário-geral está muito preocupado com as recentes prisões e detenções, bem como com a invalidação de candidaturas de líderes da oposição na Nicarágua", declarou o porta-voz de Guterres, Stephane Dujarric, entrevista coletiva.