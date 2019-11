A Assembleia Geral das Nações Unidas pediu nesta quinta-feira mais uma vez o fim do embargo dos Estados Unidos contra Cuba, aprovando uma resolução apoiada pela maioria dos países integrantes, mas com votos contrários dos próprios americanos, de Israel e do Brasil.

Pela primeira vez, o governo brasileiro apresentou apoio aos EUA nesta votação. Já Colômbia e Ucrânia optaram pela abstenção, enquanto a Moldávia optou por não exercer o direito a voto sobre a resolução, que pede o fim do embargo econômico, comercial e financeiro sobre a ilha.