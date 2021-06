A Assembleia Geral da ONU voltou a pedir nesta quarta-feira o fim do embargo americano contra Cuba com a aprovação de uma resolução que contou com a oposição de Estados Unidos e Israel.

Após um ano de pausa por causa da pandemia, Cuba voltou a levar às Nações Unidas sua habitual denúncia do embargo, que desde 1992 vem sendo aprovada com grande apoio da comunidade internacional.