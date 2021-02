O Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu nesta sexta-feira para que as autoridades de Dubai apresentem provas de que a princesa Latifa Al Maktoum, uma das filhas do emir, continua viva, após ter denunciado que está em cativeiro em uma vila e teme pela própria vida depois de ter tentado fugir do país em 2018.

"Estamos preocupados ao ver a perturbadora evidência em vídeo que chegou nesta semana e pedimos mais informações e clareza sobre sua situação atual", declarou em entrevista coletiva a porta-voz da entidade, Liz Throssell.