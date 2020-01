A Missão das Nações Unidas no Iraque (Unami) pediu nesta segunda-feira a realização de reformas políticas urgentes, cerca de dois meses após a renúncia do primeiro-ministro Adel Abdel Mahdi e em meio à retomada nas ruas do país dos protestos que começaram no início de outubro do ano passado.

Através de um comunicado, a enviada especial da ONU para o Iraque, Jeanine Hennis-Plasschaert, disse que "chegou a hora de implementar" as promessas de reforma para "evitar novos descarrilamentos de protestos", que recomeçaram na última sexta-feira e já causaram pelo menos duas mortes.

"Todas as medidas tomadas para responder às preocupações dos cidadãos permanecerão vazias se não forem concluídas", disse a representante, lembrando que os líderes políticos não concordaram com "o caminho a seguir" quase dois meses depois da renúncia do governo.

Além disso, o comunicado também pedia para que as autoridades evitassem a "repressão violenta" dos protestos, pois "nada é mais prejudicial do que um clima de terror", ao mesmo tempo que apelava aos manifestantes que permanecessem pacíficos e evitassem episódios de violência e vandalismo.

Ontem, centenas de pessoas saíram às ruas de Bagdá e outras regiões no sul e no centro do Iraque, e pelo menos um manifestante morreu na capital, onde ocorreram confrontos, segundo uma fonte do Ministério do Interior.

Novos protestos estão sendo registrados hoje e também alguns incidentes em Bagdá e nas províncias do sul de Basra, Karbala, Najaf, Babilônia e Wasit, entre outros, informou à Agência Efe a fonte, sob anonimato.

Por sua vez, o Comando de Operações de Bagdá anunciou hoje em comunicado citado pela agência oficial de notícias "Ina" que um grupo foi detido por tentar fechar uma estrada na região de Salij, no nordeste da cidade.

O Comando que reúne todas as forças de segurança salientou na nota de que as forças iraquianas reabriram o tráfego na via e prenderam as pessoas que foram encaminhadas à Justiça.

O Conselho de Segurança do Estado instruiu as forças de segurança que prendam as pessoas que fechem as estradas e sedes do governo, ações muito frequentes durante os protestos, especialmente no sul do Iraque.