O secretário geral da ONU, António Guterres, pediu nesta segunda-feira que os países tributem os ricos que se beneficiaram financeiramente durante a pandemia, com o objetivo de reduzir desigualdades.

"Relatórios recentes indicam que houve um aumento de US$ 5 trilhões na riqueza dos mais ricos do mundo no ano passado", disse Guterres em discurso na abertura de um fórum sobre financiamento para o desenvolvimento.