A ONU declarou nesta quinta-feira que reconhece Claude Joseph como primeiro-ministro do Haiti e, por enquanto, como pessoa no comando do país até a realização de novas eleições, e pediu diálogo para resolver as disputas sobre quem deve assumir o poder após o assassinato do presidente Jovenel Moise.

Em entrevista coletica, a representante das Nações Unidas no Haiti, Helen La Lime, afirmou que Joseph "é o primeiro-ministro" e que, segundo sua interpretação da Constituição, cabe ao governo do premiê liderar o país e realizar eleições para a escolha de um novo mandatário.