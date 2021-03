A pandemia do novo coronavírus está causando um aumento sem precedentes nos níveis de pobreza na América Latina, a região mais desigual do mundo e mais afetada pela crise sanitária, com 22 milhões de novos pobres em 2020, revelou nesta quinta-feira a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).

A agência da ONU estimou que no ano passado a taxa de pobreza atingiu 33,7% da população e a taxa de pobreza extrema foi de 12,5%, níveis não observados nos últimos 12 e 20 anos, respectivamente.