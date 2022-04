O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, se reuniu em Moscou com integrantes do alto escalão do governo da Rússia, em tentativa de promover uma trégua humanitária na Ucrânia, em contatos classificados pelas Nações Unidas como "produtivos".

Entre outros, Griffiths esteve com os ministros russos das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, e da Defesa, Sergey Shoigu, segundo explicou o porta-voz da ONU, Farhan Haq.