A ONU teme que a presença de grupos criminosos ao longo e em torno da principal rodovia que liga a capital do Haiti, Porto Príncipe, à região sudoeste do país afetado pelo terremoto do último sábado, prejudique o trânsito de ajuda humanitária de fontes nacionais e internacionais.

"Pedimos a todos os atores armados nessas áreas que garantam que as organizações humanitárias tenham acesso irrestrito para entregar com segurança a ajuda e os serviços necessários aos sobreviventes", disse a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Henrietta Fore.