O Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos expressou preocupação pela operação da Polícia Civil que deixou 25 mortos no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e denunciou possíveis tentativas das forças de segurança para evitar que haja uma investigação independente sobre o ocorrido.

"Recebemos preocupantes denúncias após o ocorrido de que a polícia não tomou as medidas necessárias para preservar as provas na cena do crime, o que pode dificultar a investigação desta operação trágica e letal", ressaltou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o porta-voz da entidade da ONU, Rupert Colville.