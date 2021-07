O turismo global, que perdeu US$ 2,4 trilhões no ano passado por conta da pandemia, deixará de arrecadar entre US$ 1,7 trilhão e US$ 2,4 trilhões em 2021, ou seja, entre 1,9% e 2,7% do PIB mundial, segundo relatório da ONU apresentado nesta quarta-feira, que prevê que a América Latina, uma das regiões mais afetadas pela covid-19, manterá neste ano as perdas de 2020.

De acordo com o relatório, o turismo nos países latino-americanos continuará perdendo este ano e a previsão é que apenas nações com altos níveis de vacinação conseguirão atrair viajantes e ter uma recuperação moderada.