A Organização Panamericana da Saúde (Opas) fez um alerta nesta quarta-feira sobre o aumento dos casos de gripe que estão sendo observados no continente americano, junto com uma nova onda da covid-19 e os primeiros positivos da varíola dos macacos e hepatite em crianças, preocupam as autoridades.

"Desde que surgiu o vírus SARS-CoV-2, os casos de gripe tem sido excepcionalmente leves na região. Mas, essa situação, começou a mudar neste ano. O vírus da gripe circula de novo, e não apenas durante a temporada de gripe tradicional", afirmou Carissa Etienne, diretora da Opas, em entrevista coletiva.