A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) expressou sua preocupação nesta quarta-feira com a evolução da pandemia no Haiti, devido ao aumento acentuado no número de casos, hospitalizações e mortes por Covid-19 no país.

A afirmação foi feita pela diretora da OPAS, Carissa Etienne, durante a coletiva de imprensa semanal da organização sobre a situação da pandemia no continente americano.