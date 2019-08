A ONG Open Arms, cujo navio com 107 migrantes a bordo segue posicionado em frente à ilha de Lampedusa, no sul da Itália, explicou à Agência Efe que considera "inviável" a oferta de navegar até o porto de Algeciras, oferecido pela Espanha, por ser longe demais, embora a decisão final ainda não tenha sido tomada.

"Rejeitamos a oferta de ir até Algeciras (na região sulista da Andaluzia) porque as pessoas que levamos a bordo têm que ser desembarcadas de forma imediata. Estamos (no mar) há 17 dias, há uma resolução judicial favorável e estas pessoas não podem continuar a bordo do Open Arms, muito menos durante os cinco ou seis dias que levaríamos para chegar a Algeciras", disse uma porta-voz da ONG.