A Opep prevê que o consumo de petróleo também aumentará 25% em 2021 - até uma média de 29,8 milhões de barris por dia - 6 milhões a mais do que prevê para este ano. EFE/Arquivo

A demanda mundial por petróleo se recuperará com força em 2021, com um histórico aumento de 7 milhões de barris por dia, impulsionado pela esperada recuperação econômica no ano que vem.

"Em 2021, prevê-se que a procura de petróleo se recupere parcialmente do que aconteceu neste ano com um aumento histórico de 7 milhões de barris por dia", projeta a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) no relatório mensal divulgado nesta terça-feira, em Viena.