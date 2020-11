A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) projetou nesta quarta-feira que a queda na demanda mundial de petróleo causada pela crise do novo coronavírus será de 9,75 milhões de barris por dia em 2020, 280 mil a mais do que a previsão do mês passado.

Em relatório mensal, a Opep atribui a revisão para baixo, que se soma a outra sobre a demanda de petróleo em 2021, à virulência inesperada da segunda onda da pandemia nos Estados Unidos e na Europa, onde foram impostas novas restrições à mobilidade.