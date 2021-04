Os danos econômicos sofridos pelas organizações de tráfico de drogas durante sete anos de operações conjuntas entre a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai e a Polícia Federal do Brasil chegam a US$ 1 bilhão, informaram as duas instituições nesta segunda-feira.

Entre 2014 e 2021, a cooperação apreendeu quase 7 toneladas de cocaína e 48,4 toneladas de maconha. Além disso, 6.893 hectares de plantações de maconha foram destruídos nas várias edições da operação da Nova Aliança em áreas florestais de fronteira entre os dois países.