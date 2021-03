Uma operação coordenada pela Interpol, que envolveu oito países da América Latina, entre eles, o Brasil, resultaram na prisão de 13 pessoas, segundo divulgou a organização policial internacional.

Os alvos foram alguns dos criminosos mais procurados da região, acusados de crimes como assassinato, sequestro ou violência sexual. As detenções aconteceram entre 22 de fevereiro e 5 de março, de acordo com as informações da Interpol.