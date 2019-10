A missão secreta das forças especiais dos Estados Unidos, que resultou na morte do líder do Estado Islâmico (EI), Abu Bakr al-Baghdadi, na província de Idlib, na Síria, durou quatro horas e foi planejada por duas semanas, segundo relatou neste domingo o presidente americano, Donald Trump.

"Foi como se estivesse vendo um filme", disse o chefe de governo, ao dar detalhes sobre a ação.

Trump garantiu que não houve baixas entre militares americanos, e que vários jihadistas morreram. Mais cedo, o Observatório Sírio de Direitos Humanos divulgou que nove pessoas perderam a vida durante a operação na aldeia de Barisha.

Posteriormente, o secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, afirmou que dois soldados ficaram levemente feridos, e garantiu que toda a operação foi bem-sucedida.

O presidente americano relatou que, depois da chegada do grupo das forças especiais no esconderijo do líder do EI, Al-Baghdadi fugiu junto com três dos filhos através de um túnel, e que foi perseguido.

Ao se ver sem saída, cercado por soldados, o homem apontado como o maior terrorista do mundo na atualidade detonou explosivos que carregada no corpo, se matando e também tirando a vida dos três filhos.

"Morreu como um cachorro, como um covarde. Gemendo, chorando e gritando", afirmou Trump.

De acordo com o presidente dos Estados Unidos, apesar do corpo ter sido mutilado pela explosão, exames apontaram que, realmente, se tratava de Al-Baghdadi.

Trump revelou o líder do EI vinha sendo monitorado a duas semanas, e que a informação sobre a localização precisa do alvo havia sido dada pelo governo da Turquia 48 horas antes da missão. O chefe de governo ainda explicou que as tropas atravessaram o espaço aéreo da Rússia, por isso, Moscou foi avisada.

O presidente americano contou também que não avisou previsamente a presidente da Câmara dos Representantes, a deputada democrata Nancy Pelosi, para manter o caráter sigiloso da ação. EFE

