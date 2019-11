A Polícia do Reino Unido divulgou nesta quinta-feira que efetuou a prisão de 17 pessoas, em Londres, na Inglaterra, durante uma operação contra o tráfico de pessoas, em que 29 mulheres foram resgatadas.

As vítimas, que têm entre 20 e 40 anos de idade, foram localizadas por agentes da Polícia Metropolitana de Londres, com apoio de agentes das forças de segurança da Romênia.

A operação foi realizada entre vários bairros e os suspeitos estão detidos, para serem investigados por envolvimento com os crimes de escravidão moderna, prostituição, tráfico e posse de drogas, além de porte de armas paralisantes.

Todos os 17 presos estão sendo interrogados em uma delegacia no centro de Londres. Já as vítimas estão sendo levadas a locais seguros, de acordo com a polícia.

A ação faz parte de uma investigação internacional, que teve o envolvimento das autoridades britânicas, romenas e da Europol, com o apoio de diversas organizações humanitárias, que apoiam vítimas da escravidão moderna. EFE

