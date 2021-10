13 out 2021

Santiago do Chile

EFE Santiago do Chile 13 out 2021

A oposição ao governo do Chile apresentou nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados uma acusação constitucional contra o presidente do país, Sebastián Piñera, que teve o nome citado na investigação jornalística denominada Pandora Papers, o que pode levar ao impeachment do chefe de Estado.

"O presidente infringiu abertamente a Constituição, em relação ao princípio e probidade, e comprometeu a honra da nação", afirmou o deputado socialista Jaime Naranjo, que fez o anúncio do pedido de julgamento político, junto com outros parlamentares da bancada oposicionista.