O Partido Liberal do Paraguai apresentou nesta terça-feira à Câmara dos Deputados um processo de impeachment contra o presidente do país, Mario Abdo Benítez, o vice-presidente, Hugo Velázquez, e o ministro da Fazenda, Benigno López, pelo polêmico acordo sobre a compra de energia de Itaipu firmado com o Brasil.

O deputado Celso Kennedy explicou em entrevista coletiva que o Partido Liberal, o maior da oposição no Paraguai, considera que Abdo Benítez incorreu em "mau desempenho de funções" durante a negociação da ata bilateral sobre a compra de energia de Itaipu.