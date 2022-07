Um grupo de deputados opositores ao governo da Argentina apresentou nesta segunda-feira, no contexto de alta incerteza política e econômica que assola o país, um pedido de julgamento político contra o presidente Alberto Fernández.

O deputado José Luis Espert, do partido de direita Avança Liberdade, autor da iniciativa, apresentou no Congresso o pedido contra o presidente argentino "por mal desempenho e pelo cometimento de possíveis crimes no exercício de suas funções", conforme anunciou em sua conta no Twitter, na qual especificou que está acompanhado por outros quatro legisladores.