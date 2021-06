A principal legenda opositora do Reino Unido, o Partido Trabalhista, solicitou nesta sexta-feira a renúncia do ministro da Saúde, Matt Hancock, por "abuso de poder" e "conflito de interesses", após ter sido revelado que o político mantinha uma relação extraconjugal com uma assessora a quem contratou com recursos públicos.

Hancock virou centro de um escândalo hoje depois que o tablóide "The Sun" publicou em sua capa uma foto do ministro abraçando e beijando sua assessora, Gina Coladangelo, no momento em que a nova variante Delta devastava o Reino Unido no último mês de maio e a população era solicitada a manter distanciamento social.