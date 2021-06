O opositor venezuelano Juan Guaidó (c). EFE/Arquivo

A oposição da Venezuela, liderada por Juan Guaidó, criticou nesta quarta-feira o presidente Nicolás Maduro por pagar US$ 60 mil para o cantor dominicano Bonny Cepeda se apresentar na comemoração de seus 58 anos, no dia 23 de novembro do ano passado.

A denúncia da oposição veio após o próprio artista, que é vice-ministro da Cultura da República Dominicana, ter revelado a informação em entrevista ao programa dominicano "Alofoke Radio Show".