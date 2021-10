Deputados das bancadas da oposição decidiram nesta terça-feira apresentar uma acusação constitucional contra o presidente do Chile, Sebastián Piñera, na semana que vem, após a investigação Pandora Papers divulgar um suposto conflito de interesses pela venda de uma mineradora.

Segundo a apuração do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês), a família Piñera esteve envolvida na venda do controverso projeto Minera Dominga a um dos melhores amigos do presidente, tudo isto numa transação que supostamente ocorreu no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas.