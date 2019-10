12 out 2019

EFE Porto Príncipe 12 out 2019

A oposição do Haiti denunciou nesta sexta-feira que quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nas manifestações para exigir a renúncia do presidente do país, Jovenel Moise.

O líder do movimento Setor Democrático e Popular, André Michel, disse à Agência Efe que três das vítimas morreram em protestos organizados em Porto Príncipe. Já Jouby Joubert, de 16 anos, teria sido assassinado em incidentes ocorridos em St-Marc, cidade que fica a 100 quilômetros da capital.