Cerca de 80% dos leitos das unidades de terapia intensiva (UTI) na Venezuela estão ocupados devido ao aumento de casos de covid-19, e tanto o sistema de saúde público como o privado "estão colapsados", denunciou nesta terça-feira o opositor Jose Manuel Olivares.

Foi registrado um aumento no número de casos de covid-19 na Venezuela nos últimos dias, após a chegada da variante brasileira do coronavírus, mas Olivares ressaltou que a situação atual não se deve a essa mutação, e sim "ao improviso" do governo do presidente Nicolás Maduro.