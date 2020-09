A oposição de Belarus denunciou nesta quarta-feira o sequestro, por pessoas encapuzadas, do jurista Maxim Znak, membro do Conselho de Coordenação (CC) para a transferência pacífica do poder no país.

De acordo com a campanha do ex-banqueiro preso Viktar Babaryka, que pretendia disputar a presidência com Alexander Lukashenko nas últimas eleições, Znak foi capturado hoje pela manhã em seu gabinete e levado para um local desconhecido.