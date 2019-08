Partidos de oposição ao governo do Paraguai estão fazendo convocação nesta segunda-feira para que a população proteste contra Mario Abdo Benítez, um dia antes do aniversário de um ano da posse do presidente, devido a crise gerada pelo acordo energético com o Brasil, envolvendo a usina de Itaipu.

Encabeçado pelo Partido Liberal, o bloco pretende que seja mantida a ameaça de um julgamento político do mandatário e do vice-presidente Hugo Velázquez, ambos do Partido Colorado, por causa da assinatura dessa resolução bilateral.