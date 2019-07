Cerca de 600 pessoas, entre eles políticos de diferentes partidos da oposição do Paraguai, se manifestaram neste sábado em Assunção para pedir o julgamento político do presidente do país, Mario Abdo Benítez, por causa de um acordo bilateral com o Brasil que estabelece um cronograma de compra de energia de Itaipu até 2023.

Os manifestantes escolheram como pontos de protesto a sede da Administração Nacional de Energia (ANDE), a da represa binacional de Itaipu e a Embaixada do Brasil no Paraguai, locais concentrados em um raio de apenas dois quilômetros que representam o triângulo de queixas da oposição paraguaia pelo que consideram uma cessão de soberania energética ao Brasil.