A oposição em Belarus pediu nesta terça-feira para que a comunidade internacional reconheça a candidata Svetlana Tsikhanouskaya como presidente legítima do país, palco de grandes protestos desde as eleições do domingo passado.

"Falo para toda a comunidade internacional. Ajude-nos a frear os excessos que estão acontecendo em Belarus. Reconheçam Svetlana como a única presidente legalmente eleita. Por favor, ajude o povo bielorrusso", disse Veronika Tsepkalo, uma das aliadas de Tsikhanouskaya, em vídeo.