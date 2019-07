O Partido Liberal, o maior da oposição no Paraguai, proporá nesta quarta-feira às demais legendas opositoras o início do processo de impeachment do presidente Mario Abdo Benítez e do vice-presidente Hugo Velázquez, em decorrência da crise criada por um polêmico acordo energético com o Brasil.

O presidente dos liberais paraguaios, Efraín Alegre, disse nesta quarta-feira aos jornalistas que essa posição deverá ser de comum acordo "com os demais partidos fraternos" e que sua legenda não tomará "uma determinação de maneira isolada".