A oposição liderada por Juan Guaidó acusou nesta quinta-feira o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de politizar o consórcio Covax, que busca proporcionar acesso equitativo a vacinas contra a covid-19, e de mentir sobre a Sputnik V, mas sem detalhar se está se referindo à gestão da vacina russa ou à distribuição.

O ex-deputado Julio Borges, após dizer no Twitter que a Venezuela está entre os três países com menores números de vacinados na América Latina, afirmou que "isto é responsabilidade de Maduro, que não negociou vacinas a tempo, politicou o acordo do Covax e mentiu sobre as vacinas Sputnik V".