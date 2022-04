A oposição venezuelana liderada por Juan Guaidó rechaçou nesta quinta-feira o que considera um "novo ataque" do governo depois que o controlador geral (auditor) do país, Elvis Amoroso, anunciou que denunciaria o suposto roubo de recursos do Parlamento durante o período que os opositores estiveram no comando.

"A declaração do senhor Elvis Amoroso, sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por se prestar à fraude da ilegítima Assembleia Nacional Constituinte, faz parte do padrão sistemático de perseguição política contra a liderança da oposição na Venezuela", disse o setor da oposição em comunicado.