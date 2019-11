O opositor Carlos Mesa, principal rival de Evo Morales nas eleições da Bolívia, acusou o presidente de levar o país a uma situação drástica por não querer renunciar em meio às denúncias de fraude eleitoral.

"Evo Morales tem em suas mãos a pacificação do país e a saída democrática para a crise. Morales não tem valor para fazer isso e está provocando o pedido de sua renúncia, levando o país a uma situação limite", advertiu o opositor em comunicado.

Mesa, que foi presidente entre 2003 e 2005, se encontrou com a imprensa para ler várias resoluções após uma assembleia extraordinária da Comunidade Cidadã, coalizão que ficou atrás de Morales nas eleições de 20 de outubro, cujos resultados a oposição considera fraudulentos.

A coalizão exige que o governo boliviano cesse "o discurso e as ações de agressão e racismo contra a população por parte dos grupos organizados do Movimento para o Socialismo", partido de Morales.

"Exigimos especialmente que o chamado Conalcam, um conglomerado de movimentos sociais vinculados ao partido no poder, abandone suas ameaças e violentos ataques contra a resistência pacífica do povo boliviano", ressalta a nota lida por Mesa.

O político veterano convocou os bolivianos a manter uma "mobilização unida e ativa, sempre dentro dos princípios da paz e da não violência", até que "a solução para a crise" seja alcançada.

"Concordamos com a maioria do povo de que o maior risco à democracia é a permanência de Evo Morales no poder. A melhor solução para esta crise, nas circunstâncias atuais, é uma nova eleição, administrada por um novo órgão eleitoral imparcial e com a observação rigorosa da comunidade internacional", disse Mesa, referindo-se ao Tribunal Supremo Eleitoral, o qual acusa de fraudar o processo para beneficiar Morales.

A Constituição que o próprio Morales promulgou limita os mandatos presidenciais a dois consecutivos e, em 2016, um referendo negou a possibilidade de concorrer a este quarto mandato, após ter sido primeiramente autorizado pelo Tribunal Constitucional para um terceiro mandato e depois ter determinado o direito à reeleição indefinida.

"Apesar disso, em nome da preservação da democracia, decidimos participar das eleições nas condições mais adversas, com leis adaptadas ao oficialismo, com um corpo eleitoral submetido ao governo e em condições de extrema desigualdade", afirmou o opositor.