EFE La Paz 29 out 2019

O opositor Carlos Mesa afirmou nesta segunda-feira que não se renderá na disputa com o presidente da Bolívia, Evo Morales, a quem acusa de fraude eleitoral para vencer em primeiro turno as eleições do último dia 20.

"Ou a prisão ou a presidência do país. Não me renderei", disse Mesa diante de milhares de manifestantes que se reuniram em um protesto contra o governo em La Paz.