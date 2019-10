O ex-presidente boliviano Carlos Mesa, principal adversário do atual ocupante do cargo, Evo Morales, nas eleições realizadas no país no último domingo, pediu nesta quarta-feira que a comunidade internacional fique em alerta para evitar que a Bolívia seja transformada em uma ditadura.

"Que (a comunidade internacional) se mantenha vigilante (...) para que a (Bolívia) não entre no caminho da ditadura pelo qual o presidente Morales nos quer levar", disse Mesa, candidato pela aliança Comunidade Cidadã, em pronunciamento ao povo boliviano.