O opositor venezuelano Julio Borges, exilado na Colômbia, pediu nesta sexta-feira para a comunidade internacional pressionar o governo de Nicolás Maduro a libertar os mais de 200 detidos que ele considera presos políticos.

"A comunidade internacional deve pressionar para que a ditadura liberte os mais de 200 presos políticos que ainda mantém em cativeiro, mas sem esquecer a necessidade de Justiça, que hoje só é possível com o processo do TPI (Tribunal Penal Internacional). Justiça, verdade e reparação são o que as vítimas merecem", disse Borges no Twitter.