O líder da oposição russa Alexei Navalny, que estava recebendo tratamento desde 22 de agosto no hospital universitário de La Charité, em Berlim, por envenenamento com um agente nervoso do grupo Novichok, recebeu alta.

"O estado de saúde do paciente melhorou a tal ponto que o tratamento médico de emergência foi concluído", disse o hospital em nota divulgada nesta quarta-feira, indicando que Navalny teve alta ontem.