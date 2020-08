O opositor russo Alexei Navalny será transferido para Berlim para ser tratado no Hospital Universitário La Charité, de acordo com informações divulgadas pela imprensa alemã, que se baseia em declarações do produtor cinematográfico e ativista Jaka Bizilj.

Um avião com profissionais e material médico poderia voar para a Rússia ainda hoje e, caso Navalny esteja em condições de ser transportado, seria levado para Berlim amanhã, como publica o jornal alemão "Bild".