Orlando Viera-Blanco, representante do líder opositor venezuelano Juan Guaidó no Canadá, pediu nesta quarta-feira que o país da América do Norte acolha o boxeador Eldric Sella, nascido na Venezuela e que competiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio pela delegação de refugiados.

Sella, de 24 anos, vivia em Trinidad e Tobago desde 2018, mas o país se recusou a lhe conceder um visto após o passaporte dele expirar.