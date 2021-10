9 out 2021

EFE Havana 9 out 2021

Um dos líderes do grupo ativista Archipiélago, o dramaturgo Yunior García Aguilera. EFE/Arquivo

Ativistas de oposição ao governo de Cuba anteciparam para 15 de novembro a realização de um protesto pacífico em Havana inicialmente marcado para o dia 20 do mesmo mês, após as autoridades do país anunciarem uma comemoração militar na mesma data.

"Quando a mobilização militar foi declarada, não tivemos outra escolha senão mudar a data, e decidimos por consenso antecipá-la", disse nesta sexta-feira à Agência Efe, na capital cubana, um dos líderes do grupo ativista Archipiélago, o dramaturgo Yunior García Aguilera.