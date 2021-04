As 50 pessoas que estão em greve de fome em Cuba reivindicando, em suas palavras, "direito de ajudar os mais necessitados" estão ficando cada vez mais debilitadas, principalmente as que começaram o jejum há 13 dias, como o líder da oposição José Daniel Ferrer.

A informação é do porta-voz do Partido do Povo (PDP), oposição cubana organizada em Miami da qual Ferrer é presidente, Roberto San Martín, que declarou em uma entrevista coletiva pela internet que o líder da União Patriótica de Cuba (Unpacu) também está com a vista embaçada. Ele pediu para que a população da ilha e a comunidade internacional demonstre solidariedade com os grevistas.