A onda anti-União Europeia (UE) que prometia invadir as urnas nas eleições para a Eurocâmara não causou a destruição esperada, mas triunfou em dois dos fundadores do bloco - Itália e França - e conseguiu vitórias arrasadoras em países-chave do leste do continente, como Hungria e Polônia.

O Liga Norte, liderado pelo vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini, e o Reunião Nacional da França, de Marine Le Pen, são os dois principais responsáveis pela ascensão meteórica da bancada ultradireitista do Europa das Nações e da Liberdade (ENF), que passará de 36 para 57 cadeiras na Eurocâmara.